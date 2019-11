Börsenplätze Formycon-Aktie:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von der EQUI TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlageurteil für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Der Martinsrieder Biosimilar (BS)-Entwickler Formycon komme mit dem Führung-Projekt FYB201 (BS auf Lucentis®) voran. Die Bioeq IP AG, die Lizenznehmerin und die exklusive Inhaberin der weltweiten Vermarktungsrechte von FYB201 (BS für Lucentis® - US-Jahresumsatz ca. USD 1,8 Mrd.), habe in den vergangene Tagen einen Lizenz- und Entwicklungsvertrag (exklusiv für die USA) mit Coherus BioSciences, Inc. geschlossen.Bioeq plane den BLA im Q4/19 bei der FDA einzureichen; Coherus habe hohe Sales-Kompetenz bewiesen und strebe an das Makular-Medikament ab 2021 als "Branded Biosimilar" zu vermarkten.Die im Juni 2019 erstmals konkretisierte Guidance 2019 - so die Fachanalysten - sei nicht anzupassen, denn das FYB201-Projekt sei ein reines Royalty-Projekt.