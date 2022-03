Was ist die Fundamentalanalyse? Eine Definition

Die Entwicklung der Zinsen

Die Zinsentwicklung hat einen großen Einfluss auf den Devisenmarkt innerhalb eines Währungsraums. Sind die Zinsen etwa im Ausland höher als im Inland, legen Investoren ihr Geld vornehmlich dort an. Denn ein höherer Zinssatz ist ein Indikator für eine stärkere Wirtschaft. Dadurch wächst auch das Interesse an der jeweiligen Währung. Der Kurs steigt an. Ist der Fall andersherum, ist die Nachfrage im Inland größer. Die inländische Währung geht hoch.



Inflation oder Deflation?

Ähnlich wie die Zinsentwicklung wirkt sich auch die Inflationsrate auf den Devisenmarkt aus. Eine Inflation schwächt die Wirtschaft, da inländische Produzenten einem Preisnachteil ausgesetzt werden. Ausländische Ware wird billiger. Dadurch erhört sich die Zahl der Importe. Die Nachfrage nach ausländischen Währungen wird größer. Ist die Inflationsrate im Inland geringer als im Ausland, erfährt die eigene Währung einen Kursanstieg, da die Exporte steigen.



Die Stärke der Wirtschaft

Das Bruttoinlandsprodukt zeigt, welche Leistungen eine Volkswirtschaft erbringt. Sie gibt Auskunft über die Anzahl der produzierten Güter und Dienstleistungen während eines Jahres. Am Devisenmarkt konzentrieren sich die Trader überwiegend auf zwei Schätzungen. Diese werden veröffentlicht, bevor das Bundesfinanzministerium die endgültigen BIP-Zahlen bekannt gibt.

So führen Sie eine Fundamentalanalyse durch

Wie hoch ist das Leitzinsniveau des jeweiligen Landes? Wie verhält sich das inländische Leitzinsniveau im Verhältnis zum Ausland? Wie stark ist die Wirtschaft des Landes? Wie ist die politische Lage einzuordnen? Was wird die Zentralbank in dem Land voraussichtlich tun?

Die Fundamentalanalyse am Devisenmarkt – ein Fazit

