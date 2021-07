Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) gab um 1% nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Autohersteller sei aufgrund des Chipmangels gezwungen einige Werke vorübergehend zu schließen und an anderen Standorten die Produktion zu drosseln.



Ein Urteil zum "Diesel-Gate" in Ohio habe den Kurs von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-2,3%) unter Druck gebracht. Das dortige oberste Gericht des US-Bundesstaats habe entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen dürfe. (01.07.2021/ac/a/m)

