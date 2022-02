Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

15,565 EUR +1,28% (23.02.2022, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

17,29 USD -4,16% (22.02.2022, 22:02)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (23.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Bloomberg habe zuletzt berichtet, dass Ford-CEO Jim Farley glaube, dass es Sinn mache, das Elektroauto-Programm intern unabhängig vom klassischen Verbrenner-Geschäft zu machen. Mit der Sache vertraute Personen würden berichten, dass sich Ford davon einen positiven Bewertungseffekt verspreche - nach dem Vorbild von Tesla. Selbstvertrauen gebe positives Feedback von Experten: Jüngst habe Consumer Report den Ford Mach-E vor dem bisherigen Spitzenreiter Tesla Model 3 als Top-Empfehlung präsentiert.Zudem solle der 1903 gegründete Auto-Dino nachdenken, weitere 20 Mrd. USD in sein Elektroauto-Playbook zu investieren, um die Marktführerschaft in den USA zu erreichen. Innerhalb der nächsten sechs Monate sollten so 600.000 Elektroautos abgesetzt werden.Obwohl Ford pro Jahr über 4 Mio. Autos verkaufe - noch überwiegend Verbrenner - erreiche die Börsenbewertung mit 50 Mrd. Euro nur die von Start-ups wie Rivian, die erst beginnen würden, erste Fahrzeuge auszuliefern, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ford Motor-Aktie: