NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,33 USD +1,61% (04.04.2018, 22:02)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA.



CEO: James Hackett (05.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analysten Alexander Haissl und Fei Teng von der Privatbank Berenberg:Alexander Haissl und Fei Teng, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Ford Motor Co. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F).Die Aussichten auf eine greifbare und klar definierte Strategie für Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren hätten die Hoffnungen der Anleger genährt, dass die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Ford Motor-Aktie zu einem Ende kommen könnte, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings habe sich die Dynamik auf der Kreditseite, v.a. bei den Margen für Finanzierungen im Einzelhandel, seit 2011 verschlechtert, was auf ein herausforderndes Preisumfeld hindeute. Der Druck auf die Finanzierungsmargen dürfte sich erhöhen, da höhere Refinanzierungskosten nur schwer an die Kunden weitergegeben werden könnten. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Alexander Haissl und Fei Teng, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Ford Motor-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 8 USD bestätigt. (Analyse vom 05.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,22 EUR +0,99% (05.04.2018, 10:55)Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,23 EUR +0,11% (05.04.2018, 11:04)