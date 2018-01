NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

13,15 USD -0,38% (08.01.2018, 22:01)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company Corp.:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA. (09.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analyst Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church von Barclays:Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church, Analysten von Barclays, erhöhen in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) von 14 auf 15 USD.Der Ausblick könnte für mehr Klarheit sorgen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die US-Steuerreform ist überwiegend positiv für den Autosektor. Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen für Ford Motor angepasst.Brian A. Johnson, Dan Levy und Kristina Church, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "equel-weight"-Votum für die Ford Motor-Aktie bestätigt und das Kursziel von 14 auf 15 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2018)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:10,95 EUR -0,45% (09.01.2018, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,00 EUR +0,23% (09.01.2018, 13:20)