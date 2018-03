NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company:



Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.



Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA.



CEO: James Hackett

(15.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Ford-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät Investoren im Hinblick auf die Aktien des Autobauers Ford Motor Co. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung.Die Analysten von Morgan Stanley sind der Ansicht, dass Sentiment gegenüber Ford Motor Co. auf einem zyklischen Tiefpunkt angekommen ist. Die Bewertung der Ford-Aktie sehe damit wieder attraktiv aus. Alleine das F-150-Geschäft dürfte mehr als 150% des aktuellen Unternehmenswertes entsprechen, so der Analyst Adam Jonas.Bei Ford bestehe im Vergleich zur Peer Group noch viel Spielraum für Verbesserungen. Die Gewinnprognosen seien deutlich nach oben korrigiert worden.In ihrer Ford-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "underweight" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 10,00 auf 15,00 USD an.Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:8,90 EUR -1,11% (15.03.2018, 14:30)Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,00 EUR +0,90% (15.03.2018, 14:58)