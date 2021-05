Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,406 EUR -0,19% (25.05.2021, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,366 EUR +2,83% (25.05.2021, 12:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,03 USD +2,04% (24.05.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.05.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Fondsmanagerin: "Deutsche-Bank-Vorstand verdient überdurchschnittlich" - AktiennewsBei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gibt es ein Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden, findet Fondsmanagerin Alexandra Annecke, so die Experten von "FONDS professionell".Ihr zufolge müsste der Aufsichtsrat stärker darauf hinwirken, dass die Aktionäre nicht auf der Strecke bleiben würden.Die Deutsche Bank bezahlte ihre oberste Führungsriege im Vergleich zu anderen europäischen Geldhäusern überdurchschnittlich gut - bei einer unterdurchschnittlichen Performance. Das sage Alexandra Annecke, Fondsmanagerin bei Union Investment, im Interview mit dem "Handelsblatt". Sie sei skeptisch, ob die Deutsche Bank ihren Aktionären ab dem kommenden Jahr tatsächlich wie geplant Kapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zurückgeben könne. Selbst, wenn die Bank es schaffe, sei sie damit ziemlich spät dran. "Andere Banken wollen ihren Aktionären schon heute Kapital in nennenswerter Höhe zurückgeben", kritisiere Annecke und spricht von einem "eklatanten Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden".Der Vorstand fahre ICE, die Aktionäre stünden am BahnhofGrundsätzlich sei Deutschlands größtes Geldhaus allerdings auf einem guten Weg aus der Krise. "Ihre Kosten scheint die Bank im Griff zu haben, auch die Risikovorsorge ist angesichts der Pandemie vergleichsweise moderat geblieben", urteile Annecke. Es habe sich bezahlt gemacht, dass das Institut über ein starkes Kapitalmarktgeschäft verfüget. Dass die Deutsche Bank wieder abhängiger vom Investmentbanking sei, sei laut der Fondsmanagerin momentan kaum vermeidbar. "Das Privat- und Firmenkundengeschäft ist wegen des aktuellen Zins- und Konjunkturumfelds nun einmal weniger profitabel als erhofft", sage sie. "Insofern waren die Einnahmen der Investmentbank auch ein Segen."Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: