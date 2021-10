Irland habe sich kürzlich als letztes Land dem globalen Unternehmenssteuerplan angeschlossen, einem von der OECD ausgehandelten Abkommen für eine globale Reform mit einem Mindeststeuersatz für multinationale Unternehmen, schreibe Vijverberg. Dies solle die Verlagerung der Gewinne multinationaler Unternehmen in steuerfreundliche Länder einschränken.



Folgen für Aktien



Die schlechte Nachricht: "Letztlich werden sich höhere Steuern für Unternehmen negativ auf die Unternehmensgewinne und damit auch auf die Aktienrenditen auswirken. Die Renditen von Aktien werden wahrscheinlich unter den historischen Durchschnittswerten liegen, da die aktuellen Bewertungen hoch sind."



Angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs und des hohen Anteils an margenstarken und wachsenden Technologieunternehmen würden Aktien "immer noch Potenzial für ein ordentliches Gewinnwachstum" bieten. Mögliche Erhöhungen der Unternehmenssteuersätze dürften allerdings die Nettoerträge schmälern.



"Der Aktionär" bleibe grundsätzlich optimistisch für Unternehmensanteile als Anlageklasse. Auf lange Sicht hätten sich Aktien zum Vermögensaufbau stets bewährt. (19.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sowohl der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch die großen Indices in den USA haben dieses Jahr einmal mehr Rekordstände erreicht, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch ein Investment-Manager bei einer 391 Mrd. Euro schweren Vermögensverwaltung warne vor einem der größten Risiken für Anleger - und dabei gehe es weder um steigende Zinsen noch gestörte Lieferketten, Inflation oder langsameres Wirtschaftswachstum."Die Steuerpolitik gehört zu den Risiken, die die Renditen in den kommenden Jahren schmälern könnten", schreibe Jacob Vijverberg, verantwortlich für das Multi-Asset Investing bei Aegon Asset Management. Hintergrund sei, dass die Regierungen die Verbindlichkeiten aus den Schulden der Coronakrise finanzieren müssten.