164,65 EUR +10,50% (03.12.2020, 15:33)



145,10 GBP +8,57% (03.12.2020, 16:15)



IE00BWT6H894



A14RX5



PPB



Kurzprofil Flutter Entertainment plc:



Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) ist eines der führenden irischen Unternehmen für Sport- und Nichtsportwetten. Das Unternehmen bietet über seine Webseite verschiedene Wettangebote. Dazu gehören Online-Wetten auf eine Reihe von Sportereignissen wie Pferderennen, Football-Spiele, Tennis, Boxen oder Ice-Hockey. (03.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) unter die Lupe.Der weltgrößte Glücksspielkonzern Entertainment bleibe auf Expansionskurs. Am Donnerstag habe die Mutter von Paddy Power, Betfair, PokerStars und Co einen neuen Milliarden-Deal bekanntgegeben. Flutter übernehme für 4,18 Mrd. USD den 37,25-Anteil von Fastball an der eigenen Tochter FanDuel. Die Beteiligung von Flutter erhöhe sich damit auf 95%.Bezahlt werde der Kauf der Fastball-Anteile mit 2,09 Mrd. USD in bar, was durch vorhandene Mittel sowie eine umgerechnet 1,48 Mrd. USD schwere Kapitalerhöhung gestemmt werden solle, und 11,7 Mio. neuen Flutter-Aktien, die direkt an Fastball gehen würden.Aus Flutter-Sicht habe der Deal mehrere Vorteile: Zum einen werde die Position im US-Markt gestärkt. FanDuel sei hier Markführer bei Online-Glücksspiel und könnte von der zunehmenden Legalisierung profitieren. Zum anderen sei die Bewertung von FanDuel - auf Basis des Deals liege der Wert der Plattform bei 11,2 Mrd. USD - deutlich günstiger als beim direkten Rivalen DraftKings. Dabei komme FanDuel in den USA bei Sportwetten auf einen Marktanteil von 44%, DraftKings nur auf 34%. Beim iGaming seien es 27% gegenüber 10% von DraftKings. Hinzu komme, dass komplizierte Vereinbarungen zwischen Flutter, Fastball, FOX Corp. und dem Flutter-FOX-Joint-Venture FOX Bet vereinfacht würden, die seit der Übernahme von The Stars Group durch Flutter bestanden hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link