Kurzprofil Flutter Entertainment plc:



Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) ist eines der führenden irischen Unternehmen für Sport- und Nichtsportwetten. Das Unternehmen bietet über seine Webseite verschiedene Wettangebote. Dazu gehören Online-Wetten auf eine Reihe von Sportereignissen wie Pferderennen, Football-Spiele, Tennis, Boxen oder Ice-Hockey. (08.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Flutter Entertainment-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Flutter Entertainment plc (ISIN: IE00BWT6H894, WKN: A14RX5, Ticker-Symbol: PPB) auf.Flutter Entertainment gehöre zu den führenden Online-Anbietern von Sportwetten und Glücksspielen. Es zeichne sich durch ein hohes Umsatzwachstum (CAGR 2016-2019: +12,6%) aus. Die Übernahme von The Stars Group 2020 habe einen Meilenstein für das Unternehmen dargestellt (Umsatz (pro-forma) 2020: +27% y/y; bereinigtes EBITDA (pro-forma) 2020: +13% y/y). Die Belastungen im Zuge der Covid 19-Pandemie (u.a. Absage von Sportveranstaltungen, vorübergehende Schließung der Wettbüros) seien vergleichsweise gering gewesen. So habe der Konzern dank eines deutlichen Anstiegs der Anzahl der Spieler (+36% y/y) bzw. des Online-Umsatzes (+41% y/y) ein starkes Q1 2021 verzeichnet. Flutter dürfte aus Sicht des Analysten u.a. von dem steigenden Online-Anteil im Gesamtmarkt für Sportwetten und Glückspiel weiter profitieren. Der deutliche Kursanstieg (12 Monate absolut: +67%) spiegele die hohe Wachstumsdynamik jedoch bereits wider. Armer prognostiziere erstmals für 2021e ein EPS von 282,02 GBp und für 2022e ein EPS von 328,90 GBp.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von <10% (12 Monate) stuft Markus Armer, Analyst von Independent Research, in einer Ersteinschätzung die Flutter Entertainment-Aktie mit "halten" ein. Das Kursziel laute 168,00 Euro. (Analyse vom 08.07.2021)Börsenplätze Flutter Entertainment-Aktie: