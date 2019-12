SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (13.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Der Flughafen Zürich übernehme von Priora über 36 Immobilien und Grundstücke, die sich innerhalb des Flughafengeländes befinden oder direkt an dieses anschließen würden. Dieser Schritt erleichtere die künftige Entwicklung der Gebiete im Osten (Cargo), Süden (Hangargebäude) und Westen (Entwicklungszone). Durch die hoch rentablen Immobilien würden dem Flughafen Zürich künftig zusätzliche Mieteinnahmen in Höhe von CHF 20 Mio. zufließen. (Zum Vergleich: 2018 habe der Umsatz aus Gewerbeaktivitäten, Immobilien und Serviceleistungen CHF 413 Mio. betragen) Finanzdetails seien nicht mitgeteilt worden, lege man aber eine Bruttorendite von 6% zugrunde, ergebe sich ein Transaktionswert von rund CHF 333 Mio.Priora sei ein Finanz- und Immobilieninvestor. Ein Teil von dessen Immobilienportfolio habe früher zu Swissairs Immobilienbestand gehört, der nach dem Grounding der Airline veräußert worden sei. 2005 seien die Balsberg-Immobilien für CHF 260 Mio. an diverse Investoren gegangen (darunter auch Remo Stoffel, der die ursprünglich ihm gehörende Priora AG 2018 verkauft habe).Durch den höheren Anteil an hoch profitablen Mieteinnahmen reduziere sich die Volatilität des FCF am Flughafen Zürich. Die Mieteinnahmen würden nicht Teil des regulierten Segments sein und seien nicht von Flugbetriebsgebühren auf Transferzahlungen betroffen. Da der größte Teil der Liegenschaften mit dem Flughafen zusammenhängen würden (z.B. die Airline-Catering-Gesellschaft Gategroup), gehe Furger nicht davon aus, dass diese denselben Risiken unterliegen würden, die der schwierige Immobilienmarkt im Norden Zürichs impliziere.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute CHF 220,00. (Analyse vom 13.12.2019)Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:160,20 EUR -0,68% (13.12.2019, 10:43)