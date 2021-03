12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (04.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Wien-Aktie AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) unter die Lupe.Das Q4 20-Ergebnis habe weitgehend der Analysten- und der Markterwartung entsprochen und sei auch im Rahmen der Gesamtjahresprognose des Unternehmens gewesen. Die Passagierzahlen hätten in Q4 20 aufgrund der Reisebeschränkungen nur ca. 10% des Referenzzeitraums Q4 19 erreicht. In Folge dessen seien sämtliche operativen Ergebniszahlen in Q4 20 negativ gewesen. (EBITDA EUR -8,3 Mio., EBIT EUR -43 Mio.). Der Nettoverlust habe EUR -33 Mio. erreicht. Die Ergebnisse seien durch Refundierungen für Kurzarbeit und erheblichen Kosteneinsparungen angesichts der nicht ausgelasteten Kapazitäten am Flughafen unterstützt gewesen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr (GJ) werde keine Dividende ausbezahlt, was schon im Vorjahr angekündigt worden sei.Die schon im Januar veröffentlichte Prognose für das Jahr 2021 sei heute bekräftigt worden. Basierend auf der Erwartung von rund 12,5 Mio. Passagieren, was etwa 40% des Niveaus des Jahres 2020 entspreche, prognostiziere das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 430 Mio. (GJ 20 EUR 334 Mio., GJ 19 EUR 858 Mio.), ein EBITDA von EUR 150 Mio. (GJ 20 EUR 54 Mio., GJ 19 EUR 385 Mio.) und einen Nettogewinn von EUR 4 Mio. (GJ 20 EUR -76 Mio., GJ 19 EUR 176 Mio.). Die in den Augen des Analysten erwartete sehr solide operative Performance vor dem Hintergrund der Pandemie (erwartetes ausgeglichenes Ergebnis!) werde durch Vorteile aus der Kurzarbeit stark unterstützt.Im letzten Conference Call habe das Management entsprechende Refundierungen in Höhe von EUR 6-10 Mio. pro Monat erwähnt. Die Prognose basiere auf der Annahme, dass die Kurzarbeit bis Ende des Jahres verlängert werde (bisher offiziell bis Ende Juni). Der Free Cash Flow sollte deutlich positiv sein, was auch den Analystenerwartungen entspreche. Das Unternehmen habe sich dazu geäußert, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auszuschütten.Maurer bewerte die heutige Veröffentlichung kurzfristig als neutral für den Aktienkurs.Die letzte Einschätzung zu Flughafen Wien lautet "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.03.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.