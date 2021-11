Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (17.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Die operativen Q3-Zahlen hätten in etwa den RBI-Schätzungen entsprochen, aber etwas unter dem Konsens gelegen (EBITDA EUR 81 Mio. vs. RBI-Schätzung von EUR 84 Mio. und Konsens von EUR 88 Mio.). Die Abweichung sei hauptsächlich auf niedrigere Umsätze zurückzuführen. Die Verkehrszahlen für das das 3. Quartal 2021 seien bereits früher bekannt gegeben worden. Das Gesamtpassagieraufkommen habe mit 4,8 Mio. Passagieren deutlich über den Werten vom 3. Quartal 2020 (1,9 Mio.) und 2. Quartal 2021 (1,4 Mio.) gelegen, aber nur 52% des Vergleichszeitraums 2019 (9,3 Mio. Passagiere) entsprochen.Der Flughafen Wien habe seine Gesamtjahresprognose für Umsatz (ca. EUR 380 Mio.), EBITDA (ca. EUR 150 Mio.) und Nettogewinn (ca. EUR 4 Mio.) bestätigt. Am Flughafen Wien erwarte der Flughafenbetreiber rund 10 Mio. Passagiere und im Konzern inklusive der Beteiligungen in Malta und Kosice rund 12 bis 13 Mio. Passagiere. Dass in diesem Jahr ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden könne, sei die Folge erheblicher Kosteneinsparungen (geringere Aufwendungen für Incentives, Instandhaltung, Personal) und staatlicher Förderungen (Kurzarbeit bis Jahresende, Fixkostenzuschuss).Der Flughafen Wien habe heute Vormittag auch relativ starke Passagierzahlen für den Monat Oktober gemeldet, die besser als erwartet ausgefallen seien. Die Gesamtzahl der Passagiere habe 1,6 Mio. erreicht, was 55% des Vergleichszeitraums Oktober 2019 entspreche. Im Vergleich dazu habe der Anteil im 3. Quartal bei durchschnittlich 52% gelegen. Die fortgesetzte sequenzielle Verbesserung im Vergleich zum Niveau von 2019 fällt etwas besser aus als erwartet, da wir eher davon ausgingen, dass das Passagieraufkommen im Oktober um die 50%-Marke des Niveaus von 2019 liegen würde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.11.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.