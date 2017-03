Wiener Börse Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

28,595 EUR +0,16% (17.03.2017, 14:49)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Wiener Börse Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (17.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktie: Der Höhenflug geht ungebremst weiter - AktienanalyseVor wenigen Tagen wurde die Zusammensetzung der österreichischen Aktienindices überprüft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei komme es unter anderem zu einer Änderung im ATX: Die Flughafen Wien-Aktie AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Nasdaq OTC-Symbol: FGWLF, Wien: FLU) werde in den österreichischen Leitindex aufgenommen und ersetze dort per 20. März die Anteile des Cateringunternehmens DO & CO. Die ATX-Zusammensetzung beruhe auf einer rein quantitativen Methodik. Demnach würden der tägliche Durchschnittsumsatz sowie die Streubesitzkapitalisierung der Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für eine Indexaufnahme dienen.Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung der Flughafen Wien-Aktie, die von einem steigenden Handelsvolumen begleitet gewesen sei, sei der Aktie die Rückkehr in den ATX nicht mehr zu nehmen gewesen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe der Kurs um rund 19 Prozent zugelegt.Untermauert worden sei die Rally von guten Geschäftszahlen. Dank der positiven Passagierentwicklung seien die Umsätze des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 um 3,0 Prozent auf 741,6 Mio. Euro gestiegen. Dazu habe auch die Vollkonsolidierung des Flughafens Malta ab dem zweiten Quartal 2016 beigetragen. Das Nettoergebnis sei bei 112,6 Mio. Euro, ein Plus von 0,7 Prozent gelandet. Die Dividende soll von 0,50 Euro auf 0,625 Euro je Aktie steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:28,196 EUR -0,69% (17.03.2017, 11:55)