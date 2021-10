Davon profitiere auch Fluence Energy. Wie das Unternehmen in seinem Wertpapierprospekt schreibe, sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 nach ersten Schätzungen um bis zu 25 Prozent gestiegen. Damit hätten die Amerikaner in der Spitze 699 Millionen Dollar umgesetzt.



Aufgrund von Anlauf-Investitionen, Lockdowns und den allgegenwärtigen Störungen der Lieferkette sei auch der Verlust in die Höhe geschnellt. Fluence Energy rechne mit einem Minus von bis zu 169 Millionen Dollar - dem Dreieinhalbfachen des Vorjahres.



Im Segment der industriellen Stromspeicher sei Fluence Energy ein spannender Player. DER AKTIONÄR bleibt dort aber fürs Erste bei seiner Empfehlung für Alfen, die ähnlich schnell wachsen und dabei auch profitabel sind, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)



Kurzprofil Fluence Energy:



Fluence Energy ermöglicht den globalen Übergang zu sauberer Energie mit marktführenden Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher. (28.10.2021/ac/a/n)

