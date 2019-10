Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich gestern nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Donald Tusk darauf verständigt, dem Antrag der britischen Regierung auf eine neuerliche Fristverlängerung hinsichtlich des geplanten EU-Austritts zu entsprechen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Am Abend habe ein Antrag von Premierminister Boris Johnson auf einen solchen Schritt am 12. Dezember jedoch die erforderliche Zweidrittelmehrheit im britischen Unterhaus verfehlt. Heute solle bereits ein neuer Gesetzestext eingebracht werden, der mit einfacher Mehrheit angenommen werden könne. Aus den Reihen der Opposition (SNP, Liberaldemokraten) sei eine etwaige Zustimmung für ein solches Vorhaben an Bedingungen geknüpft worden (u. a. Wahlrecht für 16-jährige). Somit bleibe vorerst weiter unklar, ob und zu welchen Zeitpunkt ein geregelter EU-Austritt umgesetzt werden könne.Das Britische Pfund habe sich gestern zum Euro etwas fester gezeigt. Die Einheitswährung notiere dabei mit Kursen von nur noch gut 0,86 GBP wieder in Bereichen, die zuletzt im Mai 2019 verzeichnet worden seien. Sollte sich abzeichnen, dass es zu einem geregelten EU-Austritt Großbritanniens komme, dürfte die britische Valuta noch weiteres Aufwertungspotenzial besitzen. (29.10.2019/ac/a/m)