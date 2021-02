NYSE-Aktienkurs Fiverr International-Aktie:

296,23 USD -7,05% (22.02.2021, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Fiverr International-Aktie:

242,60 EUR -7,69% (22.02.2021, 16:57)



ISIN Fiverr International-Aktie:

IL0011582033



WKN Fiverr International-Aktie:

A2PLX6



Ticker-Symbol Fiverr International-Aktie:

11V



Kurzprofil Fiverr International Ltd.:



Fiverr International Ltd. (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) ist ein 2010 gegründetes israelisches Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, das weltweit einen Online-Marktplatz betreibt. Seine Plattform verbindet Unternehmen mit freien Mitarbeitern, die digitale Dienstleistungen weltweit anbieten. (22.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fiverr International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Fiverr International-Aktie (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fiverr International sei ein Freelancer. "Der Aktionär" hat die Aktie relativ frühzeitig - im vergangenen Jahr - empfohlen, weil Fiverr gut in die Zeit gepasst hat. Viele Selbständige hätten keine Aufträge mehr bekommen. Über die Plattform habe es zum einen für die Unternehmen die Möglichkeit gegeben, kostengünstig und ohne dass man eine Bindung mit dem Auftragnehmer habe eingehen müssen, Projekte abarbeiten zu lassen. Die Einnahmen seien auch für die Involvierten auf der Gegenseite gut kalkulierbar gewesen.Die Plattform sei ordentlich gewachsen. Der Umsatz habe im letzten Jahr 288 Mio. USD betragen. Die Zuwachsraten hätten knapp über 50% gelegen. Das werde auch so weiter gehen. Das Unternehmen sei mit 4 Mrd. USD bewertet. Bei der Fiverr International-Aktie gebe es gewisses Korrekturpotenzial, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.02.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fiverr International-Aktie: