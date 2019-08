Stuttgart-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

2,88 Euro -1,99% (02.08.2019, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

2,90 Euro -2,79% (02.08.2019, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

3,21 USD -2,73% (02.08.2019, 15:52)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (02.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup;Laut einer Aktienanalyse rät Jim Suva, Analyst bei der Citigroup, Investoren die Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) weiterhin zu verkaufen.Die Planungen von Fitbit Inc. für das dritte Quartal seien auf allen Ebenen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damit seien die Quartalszahlen an sich überschattet worden.Der materielle Buchwert je Fitbit-Aktie belaufe sich auf 2,13 USD, so die Schätzung der Citigroup-Analysten. Im Verlauf des kommenden Jahres befürchtet Analyst Jim Suva einen Rückgang.Fitbit mangele es einfach an einer Smartwatch, die die Massen begeistern könne, wie es beispielsweise bei der Apple Watch der Fall sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fitbit-Aktie: