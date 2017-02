NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.







Atlanta (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Kunal Madhukar von SunTrust Robinson Humphrey:Kunal Madhukar, Aktienanalyst von SunTrust Robinson Humphrey, empfiehlt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) weiterhin zu halten.Der Fokus bei anstehenden Quartalszahlen von Fitbit Inc. dürfte vermutlich weniger den Zahlen an sich sondern vielmehr dem geänderten Geschäftsmodell gelten.Das Unternehmen strebe eine Expansion in den größeren Smartwatch-Markt an. Das Jahr 2017 und vor allem die erste Jahreshälfte dürften eine Übergangsperiode darstellen.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey bestätigen in ihrer Fitbit-Aktienanalyse das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 7,00 USD.