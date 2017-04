Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 26,40 +0,26% (04.04.2017, 16:52)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



(04.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Vishal Shah von der Deutschen Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Vishal Shahvon der Deutschen Bank die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR), ein Anbieter von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen nach wie vor zu halten.Die Analysten der Deutschen Bank rechnen inzwischen mit einem langsamer als bislang erwarteten Aufschwung bei der Auftragslage. Vor der Markteinführung der Series 6-Produkte könnten sich Kunden mit Käufen zurückhalten. Außerdem sei eine Verschärfung des Preisdrucks möglich.Obwohl First Solar Inc. nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank eines der Unternehmen sei, die bezogen auf die Coverage am besten laufen würden, weist Analyst Vishal Shah gleichzeitig darauf hin, dass es das Management angesichts der kurzfristigen Herausforderungen schwer haben werde die Gewinne zu steigern.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer First Solar-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein, kürzen jedoch das Kursziel von 38,00 auf 32,00 USD.Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:24,82 Euro -0,76% (04.04.2017, 16:15)Tradegate Aktienkurs First Solar-Aktie:24,74 Euro +0,30% (04.04.2017, 16:39)