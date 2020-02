Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (21.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy und SolarEdge die Anleger mit erstklassigen Zahlen überrascht hätten, sorge First Solar für eine herbe Enttäuschung. Im vierten Quartal sei das Solar-Unternehmen tief in die roten Zahlen gerutscht. Damit hätten die Analysten nicht gerechnet.First Solar habe im vierten Quartal einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar erzielt, Analysten hätten hingegen mit 1,74 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich habe der Solar-Konzern einen Verlust von 0,56 Dollar je Aktie eingefahren (Schätzung: Gewinn von 0,29 Dollar pro Papier). Vor der Zahlenvorlage sei die Aktie sogar vom Handel ausgesetzt worden. Nach der Wiederaufnahme habe der Solar-Wert rund 15 Prozent an Wert verloren.Den Verkauf zweier wichtiger japanischer Projekte peile First Solar nun im Jahr 2020 an. Zudem stelle das Unternehmen das US-Projektgeschäft auf den Prüfstand. Trotz der Projektverschiebungen liege auch der Ausblick auf das neue Jahr unter den Erwartungen der Analysten. First Solar peile einen Umsatz zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Dollar an (Prognose: 3,37 Milliarden Dollar). Unter dem Strich solle ein Gewinn von 3,25 bis 3,75 Dollar in den Büchern stehen.Anleger sollten vorerst die Finger von der First Solar-Aktie lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: