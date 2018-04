Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

ISIN First Solar-Aktie:

WKN First Solar-Aktie:

Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



(19.04.2018/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Julien Dumoulin-Smith von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Analyst Julien Dumoulin-Smith von BofA Merrill Lynch Research nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) aus.Die jüngsten Marktdaten würden zunehmend positive aussehen. Bei der chinesischen Solarnachfrage sei noch keine Abschwächung zu beobachten.Hinzu kämen die robusten Preise im Heimatmarkt und weniger wahrscheinlich Ausnahmeregelungen bei Importzöllen. Außerdem bezeichnen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Kostenentwicklung bei First Solar Inc. hinsichtlich der Series 6 für konstruktiv.Analyst Julien Dumoulin-Smith setzt das Kursziel für die First Solar-Aktie von 75,00 auf 83,00 USD herauf.