Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 62,23 +1,67% (06.12.2017, 14:54, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



(06.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Vishal Shah von Deutsche Bank:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Vishal Shah von Deutsche Bank die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR), ein Anbieter von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen nach wie vor zum Kauf.Anlässlich der Kapitalmarktveranstaltung habe First Solar Inc. trotz höherer Fabrikkosten und zusätzlichen Investitionen nicht nur einen über den Konsensprognosen liegenden Ausblick für 2018 geboten, sondern sich auch zu den Kapazitäten/Nachfrage-Aussichten bis 2020 relativ optimistisch geäußert.Die Analysten von Deutsche Bank erhöhen die EPS-Schätzung für 2019 von 2,58 auf 3,20 USD. Analyst Vishal Shah geht davon aus, dass First Solar in 2020 eine Gewinnkraft je Aktie von mindestens 5 USD entfalten könne. Positive Revisionen bei den Konsensprojektionen sollten dem Aktienkurs zu einer Outperformance verhelfen.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer First Solar-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 65,00 auf 75,00 USD.Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:52,53 Euro +4,44% (06.12.2017, 14:00)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:52,40 Euro +1,24% (06.12.2017, 14:48)