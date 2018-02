Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

52,86 Euro -1,66% (23.02.2018, 13:16)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 65,88 -0,60% (23.02.2018, 14:54, vorbörslich)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



(23.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Vishal Shah von Deutsche Bank:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Vishal Shah von Deutsche Bank die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR), ein Anbieter von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen nach wie vor zum Kauf.Die Analysten von Deutsche Bank vertreten nach der Bekanntgabe des Q4-Berichts weiterhin die Auffassung, dass der Aktienkurs von First Solar Inc. noch viel Luft nach oben hat.Die Quartalszahlen seien besser ausgefallen als angenommen. Der Series 6-Hochlauf verlaufe weitgehend planmäßig. First Solar sei bis zur ersten Jahreshälfte 2020 praktisch ausverkauft.Analyst Vishal Shah hält Aufwärtspotenzial beim Gewinnausblick für 2019/20 für wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:53,59 Euro -1,40% (23.02.2018, 14:34)