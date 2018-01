Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

68,20 USD -0,41% (24.01.2018, 18:04)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (24.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Solarenergie sei ein relativ schwieriges Geschäft. Am Chartbild des US-Solakonzerns könne man das aber nicht erkennen. Die First Solar-Aktie habe seit ein paar Monaten einen guten Lauf. Die zuletzt verhängten US-Strafzölle auf Solarimporte hätten dem Titel nochmals einen Schub gegeben. Gestern habe jedoch eine Kurskorrektur eingesetzt. Vielleicht sei vielen Anlegern auch klar geworden, dass die Probleme der Solarmodulhersteller- und vermakter damit noch nicht vom Tisch seien, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.01.2018)Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:55,20 Euro -2,13% (24.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:55,60 Euro -0,18% (24.01.2018, 16:59)