ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (18.02.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Seit einem guten Jahr befinde sich die First Majestic Silver-Aktie im Korrekturmodus. Charttechnisch vollziehe sich das beschriebene Luftholen in Form einer langgestreckten Korrekturflagge. In diesem Kontext arbeite der Minentitel gerade ein einem Ausbruch nach oben aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster. Entsprechend signalisiere ein Spurt per Wochenschlusskurs über den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 11,47 USD), dass der übergeordnete Haussetrend wieder Fahrt aufnehme. Rückenwind in Sachen "Ausbruch auf der Oberseite" komme derzeit von verschiedenen Indikatoren. So liefere der MACD gerade ein neues Kaufsignal und auch die Relative Stärke (Levy) notiere wieder oberhalb ihres Schwellenwertes von 1. Gelinge der Ausbruch, stecke die 38-Wochen-Linie (akt. bei 12,62 USD) ein erstes Anlaufziel ab, bevor das Hoch vom November vergangenen Jahres (14,67 USD) wieder in den Mittelpunkt rücke. Langfristig liefere eine abgeschlossene Flagge sogar den Startschuss für ein Wiedersehen mit dem alten Rekordhoch von 2016 bei 19,16 USD. Als strategischer Stop-Loss könnten Anleger dagegen den langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 10,02 USD) heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:10,695 EUR +0,38% (18.02.2022, 08:36)TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:15,35 CAD +2,06% (17.02.2022, 22:00)NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:12,09 USD +1,77% (17.02.2022, 22:00)