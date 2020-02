NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Minenaktien seien zuletzt in den Sog der Standardaktien geraten. Das Motto: Panik. Niemand möchte mehr risikobehaftetet Assets haben. Gekauft worden seien vermeintlich sichere Häfen wie der Schweizer Franken oder auch der japanische Yen. Der Abwärtsdruck habe sich noch einmal verstärkt, als es am Nachmittag in Kanada zu technischen Problemen beim Handel an der TSX gekommen sei. Der Handel sei schließlich 40 Minuten früher beendet worden. Das wiederum habe einige Investoren dazu veranlasst, Aktien über die OTC zu verkaufen.Auch die First Majestic Silver-Aktie sei stark unter Druck geraten. Das Papier des Silberminen-Betreibers habe die 200-Tage-Linie dynamisch nach unten durchbrochen. Der Kurse könne nun sogar unter die 8-USD-Marke fallen. First Majestic Silver sei aber eine sehr volatile Aktie. Es mache keinen Sinn, sich der Panik an den Märkten jetzt anzuschließen. In den kommenden Wochen könnten sich sogar gute Einstiegschancen eröffnen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:6,921 EUR -14,05% (28.02.2020, 17:35)