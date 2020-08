Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,775 EUR +5,66% (26.08.2020, 16:54)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,60 USD +2,38% (26.08.2020, 17:00)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,24 CAD +2,01% (26.08.2020, 17:01)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Nach der Party folge die Katerstimmung. Das scheine jedenfalls auf den Chartverlauf der First Majestic Silver-Aktie zuzutreffen. Der Titel habe einen famosen Anstieg im Juli gehabt und sei in der Spitze bis auf 19,02 CAD (Kanadischer Dollar) geklettert. Doch die Korrektur habe nicht lange auf sich warten lassen: Gestern sei das Papier unter die 15-CAD-Marke gefallen. Und die schwachen Notierungen für Gold und Silber würden auch für heute kaum Besserung erwarten lassen.Der Anstieg sei durch die starke Performance von Silber im Juli getrieben gewesen. Das Edelmetall sei in den Bereich von 30 Dollar je Unze geklettert und habe die Silberproduzenten mit sich gerissen. Da schien es auch kaum noch eine Rolle zu spielen, dass das 2 Quartal ein Horrorquartal bei First Majestic und vielen anderen in Mexiko tätigen Produzenten gewesen ist, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Die Minenschließungen während der Corona-Pandemie hätten dazu geführt, dass die Produktion eingebrochen sei. Dazu kämpfe First Majestic noch immer mit einem Steuerstreit in Mexiko, der eng in Zusammenhang mit dem Erwerb der San Dimas Mine von Primero Mining stehe. Doch aktuell, da der Silberpreis rund 4 Dollar von seinem Hoch abgegeben habe, würden sich Anleger wieder etwas mehr auf die Fundamentaldaten fokussieren.Doch das solle nicht heißen, dass die First Majestic Silver-Aktie kein Potenzial besitze. Das dritte Quartal dürfte deutlich besser werden als das zweite. Alle drei Minen bei First Majestic würden wieder unter voller Auslastung laufen, dazu habe CEO Keith Neumeyer den Verkauf einiger Unzen vom zweiten in das dritte Quartal verlagert, womit er höhere Gewinne erwirtschaften dürfte. Und ein Silberpreis von über 25 Dollar sei mit Sicherheit für den Konzern ein Treiber für Umsatz und Gewinn. Auch wenn sich die Lösung im Steuerstreit noch in die Länge ziehen dürfte und eventuell sogar ein Fall für die Gerichte werde, dürfte First Majestic mittlerweile genügend konsolidiert haben.Mutige Anleger legen sich bei der First Majestic Silver-Aktie auf die Lauer, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: