NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

15,56 USD +0,19% (24.03.2021, 14:55)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

19,62 CAD +0,26% (24.03.2021, 14:56)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) unter die Lupe.Silber präsentiere sich schwach, falle heute erneut unter die 25_USD-Marke. Die Silberminenaktien hätten sich die vergangenen Tage auch schwach präsentiert und es bedürfe keiner großen Prophezeiung, dass sich diese Schwäche heute zum Handelsauftakt wohl fortsetzen werde. Auch die First Majestic Silver-Aktie müsse Federn lassen. Die erste wichtige Unterstützung in Form des März-Tiefs könnte heute fallen. Dann würden sich alle Blicke auf das Ausbruchsniveau im Bereich von 18 CAD (Kanadische Dollar) richten.Nachdem aus fundamentaler Sicht der Steuerstreit mit Mexiko im Blick der Anleger stehe und natürlich auch die Übernahme der Goldmine von Sprott in den USA, sei eine andere Meldung etwas untergegangen. Freilich, es handele sich nur um einen verhältnismäßig kleinen Betrag: Genauer gesagt um 6,5 Mio. USD. Die bekomme First Majestic Silver nämlich von Condor Gold. Der Konzern verkaufe nämlich eine SAG Mill, also eine Mühle, an Condor Gold. Bezahlt werde das Ganze mit einem Mix aus Cash Aktien (3 Mio. USD) und in bar. Condor selbst wolle die Mühle dazu nutzen, das La India-Projekt in Nicaragua in Produktion zu bringen.Sicherlich sei das für First Majestic nur ein kleiner Verkauf, der dem kanadischen Konzern etwas Geld in die ohnehin gut gefüllte Unternehmenskasse spüle. Wichtiger werde aber, wie sich der Steuerstreit in Mexiko entwickele. Hier habe First Maejstic Silver zuletzt ein Schiedsverfahren in Gang gesetzt. Von übergeordneter Bedeutung sei allerdings natürlich auch die Entwicklung des Silberpreises. Der Rutsch unter die 25-USD-Marke habe das Chartbild eingetrübt. Nach wie vor seien damit auf der Unterseite Kurse von 21 bis 22 USD im Bereich des Möglichen. Das könnte auch - wenn auch nur kurzzeitig - Abwärtspotenzial bei First Majestic Silver sein. Das Hauptaugenmerk liege auf der Unterstützung bei 18 CAD, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:13,234 EUR +1,25% (25.03.2021, 15:05)