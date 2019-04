Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,47 EUR -2,16% (16.04.2019, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

6,413 EUR -2,49% (16.04.2019, 16:02)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,21 CAD -2,15% (16.04.2019, 16:31)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (16.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Position in der Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) mit einem Stopp knapp unter der 8-CAD-Unterstützung abzusichern.First Majestic habe im 1. Quartal 2019 insgesamt 6,3 Mio. Unzen Silber-Äquivalent produziert. Die Produktion setze sich aus 3,3 Mio. Unzen Silber und 32.037 Unzen Gold zusammen. Hinzu kämen 2,7 Mio. Pfund Blei und 1,3 Mio. Pfund Zink. Die Silber-Produktion sei 2% über dem Vorjahr ausgefallen. Der Anstieg sei auf den höheren Silber-Gehalt im Erz von San Dimas und La Encantada zurückzuführen. Auf La Encantada sei ein neuer Roeaster installiert worden, deshalb sei die Produktion auch angesprungen. Der Durchsatz durch den Roaster befinde sich jedoch noch unter der Prognose für das Gesamtjahr. Hier liege noch einige Arbeit vor First Majestic. Dazu erwarte First Majestic höhere Gewinnungsraten auf Santa Elena, La Encantada und La Parrilla im 2. Halbjahr.Was die einzelnen Minen betreffe, sei San Dimas aufgrund der Goldproduktion von 21.095 Unzen zur wichtigsten Mine des Konzerns geworden. Nummer zwei sei Santa Elena. Beide Minen zusammen würden rund 60% der Silber-Äquivalentproduktion des Konzerns ausmachen.Charttechnisch sei die First Majestic Silver-Aktie angeschlagen. Die Bullen müssten jetzt die Marke von 8,00 Kanadischen Dollar (CAD) verteidigen, solle die First Majestic Silver-Aktie nicht Gefahr laufen, relativ zügig in den Bereich von 7,00 CAD zu fallen. Der Silberpreis sei momentan dabei sicher keine Hilfe. Bei Kursen um 15 Dollar je Unze dürften es praktisch alle Silberproduzenten schwer haben, Cash zu generieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: