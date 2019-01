Hannover (www.aktiencheck.de) - Der finnische Bankenmarkt ist als einziger nordischer Bankenmarkt Teil der Bankenunion, so die Analysten der NordLB.



Solides Wirtschaftswachstum, geringe Problemkreditquoten, starke Kapitalisierung und seine im Vergleich zur Eurozone überdurchschnittliche Profitabilität würden zu seinen Stärken zählen. Der Zugang finnischer Institute zum Kapitalmarktfunding sei gut und basiere in erster Linie auf stabilen Covered Bonds. Neben der Nordea werde es zunächst wohl keinen Bedarf für die Emission von MREL-fähigen Non-preferred Senior Bonds geben. Grundsätzlich werde sich auch für die finnischen Institute das Funding verteuern, da sich mit dem Ausstieg der EZB aus den Ankaufprogrammen bereits in 2018 begonnene Spreadausweitungen für alle Asset-Kategorien fortsetzen dürften. Auch kämen mit der nachlassen den Dominanz der EZB-Politik andere Belastungsfaktoren wieder stärker zum Tragen und würden für Volatilität an den Finanzmärkten sorgen. (Ausgabe Januar 2019) (08.01.2019/ac/a/m)



