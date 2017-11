Letzte Woche seien mehrere wichtige Studien veröffentlicht worden, die zeigen würden, dass sich das Wohlergehen großer Bevölkerungsteile nicht unbedingt parallel mit den günstigen Wirtschaftsstatistiken verbessere. So stelle ein Arbeitspapier aus dem Internationalen Währungsfonds mit neuen Daten dar, wie die US-Gesellschaft auseinander drifte. So sei der Anteil der Haushalte mit mittlerem Einkommen von 1970 bis 2016 von 57,6% auf 48,3% gesunken, während der Anteil der Haushalte mit niedrigem Einkommen von 16,8% auf 22,4% angestiegen sei. Die Autoren würden ermitteln, dass technologischer Wandel und internationaler Handel mehr als die Hälfte des Anstiegs der Einkommenspolarisierung erklären könnten. Interessanterweise würden sie auch finden, dass reichere US-Bundesstaaten weniger polarisiert seien. Sie würden auch erklären, dass technologischer Fortschritt und Globalisierung den allgemeinen Lebensstandard erhöhen würden - jedoch mit Nebenwirkungen, die verstanden werden müssten. Diese müssten nicht unbedingt rational sein. So halte es Junius beispielsweise für wahrscheinlicher, dass Arbeitsplatzverluste Populisten inspirieren würden, protektionistische Ideen zu verbreiten als zu einem Protest gegen die arbeitsplatzsparende Nutzung von Smartphones aufzurufen.



Eine weitere wichtige neue Studie sei der «How's life?» Bericht der OECD. Dieser stelle zahlreiche Statistiken dar, die das Wohlbefinden «jenseits des BIP» betrachten würden und analysiere verschiedene nicht-monetäre Ungleichheiten. Die Ergebnisse seien vielfältig, würden aber auch zeigen, dass sich die Lebenszufriedenheit und einige soziale Indikatoren in mindestens einem Viertel der OECD-Länder nicht verbessert hätten. Daraus ergebe sich ein in den letzten 12 Jahren gesunkenes Vertrauen in die nationale Regierung sowie fallende Wahlbeteiligungen.



Die monatliche Studien von Ipos («What worries the World») würden ein ähnliches Bild zeichnen. Ihre Umfragen würden unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Dynamik in den letzten Jahren zeigen, dass eine Mehrheit der Befragten das Gefühl habe, dass ihr Land sich in die falsche Richtung entwickele. Die Gründe seien von Land zu Land verschieden. Über das Thema «Arbeitslosigkeit» würden sich die meisten Menschen sorgen. Interessanterweise würden die Ipsos-Umfragen zeigen, dass die Höhe der Arbeitslosenquote zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führen könne: So betrage die Arbeitslosenquote 4% in Korea, Mexiko und Deutschland und werde aber nur in den ersten beiden Ländern mit Sorge betrachtet. Auf der anderen Seite gebe es in den Ländern mit in den letzten Jahren hoher Einwanderung wie Deutschland, Großbritannien und Schweden auch diesbezüglich auch die größten Bedenken. Junius schließe daraus, dass es jenseits von rationalen Argumenten und rein ökonomischen Statistiken, Entwicklungen und Themen gebe, die populistischen Parteien Zulauf bescheren könnten.



In der Cross Asset Weekly vom 2. Juni 2017 habe die Bank J. Safra Sarasin AG bereits argumentiert, dass die Digitalisierung zu Echokammern führen könne, in denen Menschen zunehmend folgen, lesen und hören würden, was ihre bestehenden Überzeugungen bestätige. Infolgedessen würden verschiedene gesellschaftliche Gruppen völlig unterschiedliche Nachrichtenkanäle nutzen und sich weniger als in der nicht-digitalen Welt überschneiden. Populisten hätten so ohne Korrektiv ein leichtes Spiel.



Insgesamt glaube Junius, dass die Kombination von (1) divergierenden Einkommen und Vermögen, (2) nicht-wirtschaftlichen Lebensbedingungen und (3) die neuen technologischen Möglichkeiten eines sehr spezialisierten Nachrichtenkonsums, populistische Tendenzen auch in den nächsten Jahren begünstigen würden. Die derzeit sehr gute wirtschaftliche Entwicklung begünstige daher nicht die Parteien, die den Status-Quo bewahren wollten, sondern beflügele die Risikofreudigkeit der Wähler. (21.11.2017/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft boomt und viele Indikatoren zeigen ein ausserordentlich hohes Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen an, so Karsten Junius, Chefökonom, Bank J. Safra Sarasin AG.Daraus lasse sich seiner Einschätzung nach nicht schließen, dass das Jahr 2018 für Populisten schwieriger sein werde: (1) Einkommen und Vermögen würden ungleicher verteilt als in der Vergangenheit bleiben. (2) Mehrere nicht-monetäre Indikatoren würdenzeigen, dass sich das Wohlergehen großer Teile der Bevölkerung nicht verbessert habe. (3) Die Digitalisierung führe zu einer größeren Anzahl spezialisierter Nachrichtenkanäle, in denen Extrempositionen kein natürliches Korrektiv mehr finden, was den öffentlichen Diskurs erschwere und so zu einer polarisierten Gesellschaft beitrage. Auch die Finanzmärkte würden daher mit risikofreudigeren Wählern leben müssen.Die Wirtschaftsdaten hätten letzte Woche in Euroland erneut überrascht: Im dritten Quartal sei das Wachstum auf 2,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen - das höchste Niveau seit 2011. Im Gesamtjahr könnte sich sogar das stärkste Wachstum seit 2007 ergeben. Zudem lägen das Verbrauchervertrauen auf dem höchsten Stand seit Anfang 2001 und die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten seit Januar 2009. Man könnte sich vorstellen, dass in einem so günstigen wirtschaftlichen Umfeld die Zufriedenheit mit dem Status Quo zunehme, sodass die Verlockung populistischer Kandidaten und Parteien, die in den letzten zwei Jahren erlebt worden sei, wieder verblasse. Junius glaube, dass dies eine falsche Schlussfolgerung wäre und empfehle daher Finanzmarktteilnehmer, die politische Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.