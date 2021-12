Das chinesische Wirtschaftswachstum komme fast zum Erliegen. Im Gefolge eines Abbaus von Risikopositionen und einer Verlangsamung der Kreditvergabe ("Deleveraging") würden die Anleger jedoch positiver in die Zukunft schauen und ab dem zweiten Halbjahr in chinesische Aktien zurückkehren. Der zunehmenden Nachfrage stehe jedoch ein äußerst begrenztes Angebot gegenüber. Nach und nach werde deutlich, dass der Staat den Crash der H-Shares von 2021 genutzt habe, um große Aktienblöcke an den Unternehmen zu erwerben. Die jetzt hohe Nachfrage treibe die Kurse in Hongkong in kurzer Zeit um 50 Prozent nach oben.



Positiver Ausblick - These 5: Silber, der vergessene Rohstoff



Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) sei von vielen Anlegerinnen und Anlegern lange Zeit verschmäht. Jetzt erlebe das Edelmetall ein Comeback. Die Nachfrage aus der Industrie sei hoch. Gleichzeitig steige die Nachfrage seitens derer, die in Silber einen Inflationsschutz sähen. Silber entwickle sich doppelt so stark wie Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515). Die Gold-Silber-Ratio (GSR) falle auf 50 (ein Zehn-Jahres-Tief). Nach zwölf Jahren knacke Silber erstmals wieder die Marke von 45 US-Dollar - das entspreche einem Kursgewinn von 95 Prozent.



Risikothese 1: Japan - das nächste Experiment



Während die Inflation weltweit ansteige, verharre die Teuerungsrate in Japan - ebenso wie das Wirtschaftswachstum - im Bereich der Null-Linie. Regierung und Notenbank würden sich für das nächste geldpolitische Experiment entscheiden: Bargeld werde verboten. Der Einlagesatz für Banken werde auf minus ein Prozent gesenkt und an Privat- und Firmenkunden weitergebenen. Zunächst ziehe der Konsum an und der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) steige in Richtung seines Allzeithochs aus dem Jahr 1989. Doch der Effekt lasse schnell nach. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sinke auf minus ein Prozent. Immer mehr Wohlhabende würden ihr Vermögen außer Landes bringen. Als die Wirtschaft in die Rezession abrutsche, verhänge Japan Kapitalverkehrskontrollen. Die Stützung des Japanischen Yen fresse große Teile der Devisenreserven. Die japanische Notenbank kaufe in großem Stil Aktien und begrenze den Verlust des Nikkei 225 auf immerhin 30 Prozent.



Risikothese 2: Immobilienkollaps am Nordkap



Der Immobilienmarkt kollabiere ausgerechnet dort, wo es nur wenige erwarten würden: Nach einem Preisanstieg um 80 Prozent zwischen 2010 und 2021 (Europa-Durchschnitt 35 Prozent) würden die Immobilienpreise in Norwegen zu fallen beginnen. Das zunächst langsame Absinken beschleunige sich, als immer mehr Häuser, die zuvor als Kreditsicherheit gedient hätten, zwangsversteigert würden. Schließlich könnten mehrere von norwegischen Banken begebene hypothekenbesicherte Anleihen nicht vollständig zurückzahlt werden.



Risikothese 3: Präsidentschaftswahl in Frankreich



Wie schon vor fünf Jahren komme es beim Kampf um den Elysee-Palast zur Stichwahl. Diesmal zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seinem Herausforderer Éric Zemmour vom rechten Rand. In der Stichwahl könne Zemmour mehr Stimmen auf sich vereinigen. An den Börsen breche Panik aus. Bis zur Wahl sei nicht klar, ob Zemmour Frankreich im Euro und in der EU halten wolle. Die Gemeinschaftswährung gebe in einer ersten Reaktion zehn Prozent nach. Der Spread zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen klettere in kürzester Zeit auf ein Allzeithoch von 2,5 Prozent.



Risikothese 4: Schweizer Franken als (un)sicherer Hafen



Immer mehr Anleger würden dem Euro den Rücken kehren und den sicheren Hafen des Schweizer Franken suchen. Die Schweizer Notenbank interveniere mehrmals: Erstmals bei der Parität, später bei Wechselkursen von 0,9 und 0,8. Erst eine Zinssenkung auf minus zwei Prozent könne die Aufwertung des Franken stoppen. In der Schweiz hergestellte Produkte seien bei diesem Wechselkurs nicht mehr konkurrenzfähig. Die Exporte würden um ein Drittel einbrechen. Die Schweiz rutsche in die Rezession. Der Leitindex SMI (ISIN CH0009980894/ WKN 969000) verliere 50 Prozent an Wert und stürze damit deutlich unter sein Pandemie-Tief.



Risikothese 5: Doppel-Risiko bei US-Aktien



US-Aktien sähen sich mit einer Doppel-Bedrohung aus steigender Verschuldung und zu hohen Unternehmensbewertungen konfrontiert. Zwar markiere der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit 4.850 Punkten ein neues Allzeithoch. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis steige jedoch auf ein kritisches Niveau von etwa fünf an. Gleichzeitig würden die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte mit 4,5 Billionen US-Dollar einen Rekordwert erreichen und lägen 70 Prozent höher als vor der Finanzkrise von 2008. Als Reaktion auf diese Konstellation komme es zu einer schnellen Verkaufswelle. Stopp-Limite würden wie Dominosteine fallen. Stagnierende Einkommen bei gleichzeitig steigenden Preisen würden zu Zahlungsausfällen führen. Die Haushalte, die ihre Kredite noch bedienen könnten, würden ihren Konsum einschränken. Arbeitsplatzverluste seien die Folge. Die Wirtschaft rutsche in die Rezession, die Banken kämen in Bedrängnis. Es komme zu einer regelrechen Flucht aus Aktien, Privatanleger würden sich fast vollständig zurückziehen. Der S&P 500 rutsche um 40 Prozent ab. (Ausgabe vom 03.12.2021) (06.12.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Bulle oder Bär? Noch sind sich Marktanalysten uneinig, wer das Börsenjahr 2022 regieren wird, so die Experten von "FONDS professionell".Viele Menschen seien aktuell besorgt angesichts der vierten Corona-Welle und der Ausbreitung einer neuen Virusvariante. Auch die Wirtschaft sei verunsichert und befürchte neuerliche Einschränkungen. Doch welche Themen würden die Wertpapiermärkte im kommenden Jahr noch beschäftigen?QC Partners habe einen inoffiziellen Ausblick erstellt, der sich weitgehend außerhalb des Spektrums üblicher Prognosen bewege. Die Liste umfasse - nach Eintrittswahrscheinlichkeit eingestuft - fünf Warnsignale mit (un)möglichen Risikoszenarien sowie fünf Thesen mit positiven Entwicklungen, die sich als chancenreich für Anleger herausstellen könnten.Im Folgenden die positiven Ausblicke und Risikothesen, jeweils nach Eintrittswahrscheinlichkeit sortiert:Positiver Ausblick - These 1: Bitcoin als Reservewährung?Der Internationale Währungsfonds (IWF) setze eine Arbeitsgruppe ein, die sich intensiv mit dem Bitcoin beschäftigen solle. Allein die Möglichkeit, dass der Bitcoin perspektivisch in den Korb der Reservewährungen aufgenommen werden könnte, löse ein Kursfeuerwerk aus. Für einen Bitcoin würden 200.000 US-Dollar bezahlt. Das sei gleich bedeutend mit einer Verdreifachung des Kurses.Positiver Ausblick - These 2: Wiedervereinigung Nord- und SüdkoreaPositiver Ausblick - These 3: Outperformance in SeoulDer Kospi 200 werde zum neuen Börsenstar. Auf der Suche nach Alternativen zu den teuer bewerteten US-Tech-Aktien würden Anleger in Seoul fündig. Nachdem der südkoreanische Leitindex im Jahr 2021 kaum von der Stelle gekommen sei, starte jetzt die große Rally. Ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von zehn und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 würden einen regelrechten Run auf südkoreanische Aktien auslösen. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 gehe es um 30 Prozent nach oben.Positiver Ausblick - These 4: Hongkong - Nachfrage treffe auf Angebot