Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete, so die Analysten der Helaba.



So beherrsche die Corona-Krise weiterhin die Schlagzeilen, unter anderem weil mutierte Formen des Virus in Großbritannien und Südafrika grassieren würden. Die britische Regierung habe daher einen dritten und harten Lockdown beschlossen. Aber auch der vermutlich verlängerte Lockdown in Deutschland sorge für Verunsicherung. Von allgemeiner Risikoaversion sei aber nichts zu spüren gewesen. Der Euro habe zugelegt. Während sich die Peripheriespreads zunächst geweitet hätten, hätten sich die ITRAXX Indices auf niedrigen Niveaus gehalten. Die deutschen Standardwerte seien nach einem neuen Rekordhoch letztlich nur knapp behauptet aus dem Handel des ersten Börsentages im Jahr 2021 gegangen, wohingegen sich der Rentenmarkt fester präsentiert habe.



Heute gelte die Aufmerksamkeit den EWU-Geldmengenzahlen. Eine mit mehr als zwanzig Prozent expandierende Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor schiebe das Geldmengenwachstum an. Im Lichte der anhaltenden fiskalischen Unterstützung dürfte dies zunächst auch so bleiben. Die Monetisierung der Staatsschuld berge aber Inflationspotenzial, was sich unter anderem auch im Höhenflug des Bitcoins niederschlage. In den USA sei der ISM-Index von Interesse. Das sehr hohe Novemberniveau dürfte nicht gehalten werden. Die Rückgänge von Empire-State- und Philly-Fed-Index würden das signalisieren. Dennoch scheine das Verarbeitende Gewerbe im Erholungsmodus zu sein. (05.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.