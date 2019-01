XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt mit flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigen-entwickelte Top-Technologie eröffnet den mehr als 280.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von mehr als 12 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (02.01.2019/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.So hat Vorstand Muhamad Said Chahrour durch MLF Capital UG zum 27.12.2018 ein Paket von rund 1.925 FinTech-Aktien zum Kurs von 15,6771 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 30.178,50 EUR entspricht.Wie das Unternehmen am 02.01.2018 mitgeteilt hat, bereitet die andorranische Vall Banc SAU gemeinsam mit der FinTech Group erste Schritte zur Auslagerung des Data Centers an die FinTech Group vor. Zusätzlich soll die zukunfts-weisende Standardplattform für Privat- und Spezialbanken als "Software as a Service" in der private cloud der FinTech Group implementiert werden. Der unbefristete Auftrag beginnt mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren."Die zukunftssichere Architektur der Standardplattform der FinTech Group, bestehend aus technologischen Modulen und bankprozessualen Lösungen, ermöglicht uns den Aufbau und die Erweiterung unseres Ökosystems, insbesondere auch im Zusammenspiel mit unserem Wealth Management und unserer easy banking-Architektur", begrüßte Michael Christner, CEO der Vall Banc SAU, den modularen Aufbau des modernen Kernbanksystems."Der Auftrag der Vall Banc, eine Hybrid-Bank zu schaffen, beweist einmal mehr welche innovativen und aufsichtsrechtlichen Kompetenzen wir in unserer Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken vereinen", so Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG.