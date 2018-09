Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (27.09.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FinTech: Neuer prominenter Großaktionär gewonnen - AktienanalyseNicht nur Adyen, Wirecard & Co., auch die FinTech Group (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) hat sich vorgenommen, die Finanzwelt zu revolutionieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen besitze eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach biete. "Wir werden die Digitalisierung der Finanzbranche maßgeblich mitgestalten. Unser Ziel ist es, zum größten europäischen Anbieter innovativer Finanztechnologien zu wachsen", so CEO Frank Niehage. Noch stamme der Löwenanteil der Erlöse aus dem Online-Brokerage. Hier sei es in den ersten sechs Monaten gelungen, die Zahl der betreuten Kunden um 21.000 auf rund 275.000 zu steigern. Trotz der allgemein geringen Volatilität an den Märkten sei die Zahl der konzernweit abgewickelten Transaktionen um mehr als 20 Prozent auf 6,6 Mio. gestiegen. Gleichzeitig habe der Konzern beim Umsatz 20 Prozent auf 59,5 Mio. Euro und beim operativen Gewinn (EBITDA) sogar 42 Prozent auf 18,4 Mio. Euro drauf gesattelt.Der Ausblick auf das laufende Jahr sei bestätigt worden: Erwartet werde neben einem Umsatz von 120 Mio. Euro ein EBITDA von 40 Mio. Euro. Unter dem Strich sollten 24 Mio. Euro hängenbleiben. Zeitgleich mit der Vorlage der Zahlen sei der Einstieg der Österreichischen Post als neuer Ankeraktionär gemeldet worden. Für sieben Prozent an der Fintech Group würden die Österreicher rund 35 Mio. Euro bzw. 28,55 Euro je Aktie zahlen. Zudem werde Fintech mit dem neuen Großaktionär auf dem österreichischen Markt zusammenarbeiten. Die Aktie habe zunächst deutlich positiv auf die Meldungen reagiert, sei nun aber wieder zu dem Preis zu haben, den auch die Post gezahlt habe - eine Kaufgelegenheit. (Ausgabe 38/2018)Börsenplätze FinTech Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:30,40 EUR +5,37% (27.09.2018, 13:27)