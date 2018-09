Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 27,45 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.09.2018)



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (21.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) weiterhin zu kaufen.Die FinTech Group habe am 10.09.2018 mit der Bekanntgabe einer langfristigen Kooperation mit der Österreichischen Post AG einen der wichtigsten Meilensteine der jüngsten Unternehmensgeschichte erreicht. Die Österreichische Post habe noch im vergangenen Geschäftsjahr 2017 in den rund 430 Post-Filialen Bankdienstleistungen über die Bawag P.S.K. angeboten. Nachdem der Kooperationsvertrag 2019 auslaufe, habe sich die Österreichische Post AG für die FinTech Group AG als neuen Kooperationspartner entschieden.Im Rahmen der neuen Partnerschaft sollten in einem neu zu gründenden Joint Venture, wobei beide Partner einen Anteil von jeweils 50% halten würden, die Bankgeschäfte gebündelt werden. Das neue Kreditinstitut solle dabei nach Erteilung der Banklizenz, welche gemäß FinTech-Vorstand Frank Niehage bis Mitte des kommenden Geschäftsjahres 2019 vorliegen dürfte, Bankdienstleistungen in Österreich erbringen.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018 habe die FinTech Group AG die im Rahmen des 2017er Geschäftsberichtes publizierten Prognosen für 2018 bestätigt. Unverändert werde dabei mit Umsatzerlösen in Höhe von 120 Mio. EUR, einem EBITDA in Höhe von 40 Mio. EUR und einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 24 Mio. EUR gerechnet. Die erreichten Halbjahreszahlen lägen dabei im Rahmen der Erwartungen, wenngleich die Gesellschaft im zweiten Halbjahr eine höhere Dynamik bei den Umsätzen und beim Ergebnis erreichen müsse. Ein Blick auf die vergangenen Geschäftsjahre zeige jedoch, dass insbesondere im zweiten Halbjahr die höheren Umsatz- und Ergebnisanteile anfallen würden. Die Analysten würden damit ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2018 unverändert beibehalten.Der Deal mit der Österreichischen Post sei als ein wegweisendes Projekt für das weitere Wachstum des B2B-Segments anzusehen. Grundsätzlich plane die Gesellschaft die Gewinnung von jährlich 3-5 neuen B2B-Kunden. In diesem Bereich verfüge die FinTech Group AG mit der modularen Plattform FTG:CBS über ein hoch skalierbares Produkt, welches vor dem Hintergrund steigender regulatorischer und bankfachlicher Anforderungen auf eine steigende Kundennachfrage treffen dürfte.Die Intensivierung der bestehenden Partnerschaften, beispielsweise mit dem neuen strategischen Aktionär Morgan Stanley und der neuen Partnerschaft mit Goldman Sachs, solle die Einführung neuer Produkte in Deutschland und in den Auslandsmärkten ermöglichen. Diesbezüglich sei es geplant, die zuletzt mit dem Eintritt in Österreich erfolgreich eingeleitete geografische Expansion außerhalb der DACH-Region weiter fortzusetzen. Mittel- bis langfristig solle dabei die Anzahl der Transaktionen verdoppelt werden.Nicht zuletzt solle das ebenfalls ausgebaute Kreditvolumen weiter gesteigert werden. Dabei sei es geplant, auch Drittkunden die Kreditinanspruchnahme zu ermöglichen. Zudem seien neue Produkte wie der "flatex PolicenKredit" entwickelt worden, im Rahmen dessen Lebensversicherungspolicen als Sicherheit hinterlegt werden könnten, um neue Kundengruppen zu erschließen. Mittelfristig solle das besicherte Kreditbuch auf über 500 Mio. EUR ausgebaut werden.Die Analysten würden ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 unverändert beibehalten.Da die Auswirkungen aus der aktuellen Kooperation erst nach dem konkreten Prognosezeitraum des Analysten zum Tragen kommen würden, hätten sie die hieraus resultierenden möglichen Effekte erst im Endwert des Residualeinkommens ihres Bewertungsmodells berücksichtigt. Darüber hinaus hätten die Analysten die vollständig von der Österreichischen Post AG gezeichnete 7%ige Kapitalerhöhung berücksichtigt, woraus sich ein leichter Verwässerungseffekt ergebe. Dennoch würden die Potenziale der neuen Kooperation überwiegen, was durch einen Anstieg des fairen Unternehmenswertes auf 45,00 EUR (bisher: 41,70 EUR) wiedergegeben werde.