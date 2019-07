XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (01.07.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Neben der Meldung zur Entwicklung der europäischen Expansion habe die FinTech Group zuletzt auch den Geschäftsbericht veröffentlicht. Das Zahlenwerk verdeutliche einmal mehr die hohe Bedeutung des B2C-Geschäfts um die Kernmarke Flatex (inkl. ViTrade) für den Konzern. In diesem Bereich habe die Zahl der ausgeführten Transaktionen um 12,6% auf 11,4 Mio. gesteigert werden können, die Kundenzahl habe noch etwas stärker um 13,7% auf rund 244 Tsd. erhöht. Im zugehörigen Segment Financial Services sei der Umsatz so um 20% auf 107,1 Mio. Euro gesteigert worden, das EBITDA habe dabei deutlich überproportional um 42,7% auf 28,3 Mio. Euro zugelegt. Der kleinere Geschäftsbereich Technologies habe zwar auch stark, um 30% auf 39,7 Mio. Euro, wachsen können, das operative Bereichsergebnis habe sich aber von 21 auf 14 Mio. Euro reduziert. Dabei handle es sich jedoch um einen buchungstechnischen Einmaleffekt, da Konzernkosten, die sonst in der Konsolidierung erfasst worden seien, den Bereichen erstmals genau zugeordnet worden seien, was das Technologiesegment deutlich stärker belastet habe. In Summe habe die FinTech Group EBITDA und Nettogewinn auf Konzernebene um 32,1 bzw. 25,3% auf 42,4 resp. 21,0 Mio. Euro steigern können.Konsequenterweise fokussiere sich das Wachstum der Gruppe nun insbesondere auf den Ausbau des Flatex-Geschäfts. Daher erwarte das Management für 2019 einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl der Kunden, Konten und Transaktionen. In den Konzernerlösen werde sich das erst mit etwas Verzögerung richtig niederschlagen, für die laufende Periode sei eine Steigerung um 5 bis 10% in Aussicht gestellt worden.Auch das Technologie-Segment soll dazu einen Beitrag leisten, erwartet werden zwischen drei und fünf neue Mandaten im B2B-Geschäft, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 25 vom 29.06.2019)Börsenplätze FinTech Group-Aktie: