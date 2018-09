XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,60 EUR -1,21% (03.09.2018, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,70 EUR -0,69% (03.09.2018, 15:55)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (03.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) unter die Lupe.Die FinTech Group bleibe weiter in der Offensive, aktuell baue insbesondere die Tochter Flatex ihre Marktposition weiter aus. Kürzlich sei zusammen mit sieben Premiumpartnern eine neue, günstige Gebührenstruktur für den Bereich der Anlage- und Hebelprodukte ab Anfang September angekündigt worden, mit der der Broker seine Position als Preis- und Marktführer in Deutschland und Österreich weiter festigen dürfte. Allein im ersten Quartal habe Flatex 10 Tsd. neue Kunden gewonnen. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich das starke Wachstum im Anschluss fortgesetzt habe. Zuletzt sei ein sehr bullishes Research von Hauck & Aufhäuser zur FinTech Group veröffentlicht worden, was die Experten als Vorboten für starke Halbjahreszahlen einstufen würden.Die Aktie habe von der positiven Entwicklung in diesem Jahr noch nicht profitieren können, seit Anfang Januar laufe sie volatil seitwärts. Dies werten die Experten von "Der Anlegerbrief" als Konsolidierung nach der kräftigen Rally im zweiten Halbjahr 2017. Gemessen an dem Ziel des Managements für den Nettogewinn im laufenden Jahr, der um 43% auf 24 Mio. Euro steigen solle, notiere die Gesellschaft aktuell mit einem KGV18 von 21.Sollte sich mit den Sechsmonatszahlen abzeichnen, dass die Guidance übertroffen werden könnte, ist ein neuer Angriff der FinTech Group-Aktie auf das Allzeithoch denkbar, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 40 Euro. (Ausgabe 34 vom 01.09.2018)Börsenplätze FinTech Group-Aktie: