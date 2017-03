Börsenplätze FinTech Group-Aktie:



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (01.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) weiterhin zu kaufen.In den kommenden Monaten plane die FinTech Group AG eine wesentliche Vereinfachung der Konzernstruktur, wobei die bisherige Struktur aus den fünf wesentlichen Konzern-Unternehmen auf nur noch zwei Konzernunternehmen reduziert werden solle. Dabei sollten eine Tech-Einheit und eine Fin-Einheit entstehen. Die Tech-Einheit stelle dabei die Muttergesellschaft FinTech Group AG dar, wobei die Technologie-Tochter XCOM auf die FinTech Group AG verschmolzen werden solle. Die IT-Expertise des Konzerns werde damit zukünftig in der Muttergesellschaft gebündelt. Gleichzeitig würden die Retail-Töchter ViTrade und flatex auf die biw Bank AG verschmolzen und die neue Einheit in FinTech Group Bank AG umbenannt. Alle Bankgeschäfte würden damit zukünftig in der FinTech Group Bank AG vereint dargestellt. Der gesamte Umwandlungsprozess solle in H2/2017 abgeschlossen werden.Die Vereinfachung der Konzernstruktur begrüße Gode sehr, da der Effekt der Verschlankung eine deutliche Erhöhung der Transparenz bedeute und sich die Ertragsquellen zukünftig besser zuordnen lassen sollten als bisher. Damit werde auch die Einschätzbarkeit erleichtert, was wiederum dafür sorgen sollte, dass die derzeitig vorherrschende Unterbewertung der Aktie weiter abgebaut werde.Über das Transparenzkriterium hinaus werde die Verschlankung aber auch zu Kostensenkungen führen. Dabei sollten laut Aussage des Unternehmens ab dem Jahr 2018 Entlastungen im Sachkostenbereich (z.B. Prüfungskosten, regulatorische und aufsichtsrechtliche Kosten, Aufsichtsratsvergütungen etc.) im einstelligen Millionenbereich entstehen. Auch in 2017 sei jedoch trotz der Umsetzungskosten für die Maßnahmen bereits mit signifikanten Einsparungen zu rechnen. Abgesehen von den Einsparungen im Sachkostenbereich sei durch die Verschlankung auch mit einer Verbesserung der Dynamik und Effizienz im Konzern zu rechnen, so dass die Verschmelzungsmaßnahmen darüber hinaus zusätzlich positive Impulse liefern könnten.Bis dahin bestätigt Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, seine Erwartungen als auch das Kursziel von 27,00 EUR sowie das Rating "kaufen" für die FinTech Group-Aktie. (Analyse vom 01.03.2017)