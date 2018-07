XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (02.07.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) unter die Lupe.Die FinTech Group habe die detaillierten Zahlen für 2017 vorgelegt, die den vorläufigen Werten (abgesehen von einer kleinen positiven Abweichung beim EBITDA, die aus einer Umbuchung von Personalkosten ins Finanzergebnis resultiert habe) weitgehend entsprochen habe. So habe der Umsatz um 12,6% auf 107 Mio. Euro gesteigert werden können, während der Jahresüberschuss um 36,4% auf 16,8 Mio. Euro zugelegt habe. Die überproportionale Steigerung beim Nettoergebnis sei trotz einer Normalisierung der Steuerquote (von 16,3 auf 32,4%) durch die ausgelaufenen Belastungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (-0,22 Mio. Euro gegenüber -8,0 Mio. Euro im Vorjahr) ermöglicht worden.Ein Highlight des Jahres sei zweifelsohne das Wachstum der Kundenzahl im eigenen Brokerageschäft um 19,7% auf 253,8 Tsd. gewesen. Die Zahl der ausgeführten Transaktionen habe mit einem Zuwachs von 7,7% auf 11,3 Mio. nicht ganz mithalten können, was insbesondere auf die außergewöhnlich niedrige Volatilität im Verlauf des Börsenjahres zurückzuführen gewesen sei.Eine höhere Schwankungsintensität treibe die Handelsaktivität der kurzfristig orientierten Anleger an, und diesbezüglich sehe es dieses Jahr deutlich besser aus als in 2017. Aufgrund eines kräftigen Aufs und Abs habe FinTech Group schon im März einen sehr erfolgreichen Jahresstart mit einem Anstieg der Transaktionen um rund 40% in den ersten zwei Monaten und einem weiterhin dynamischen Kundenwachstum vermeldet. Die Kunden- und Transaktionszahl solle nicht zuletzt wegen dieses Rückenwinds in 2018 um 10 bis 20% steigen, das EBITDA des zugehörigen Geschäftssegments Financial Services könnte sogar mehr als 20% zulegen. Da auch für die zweite Sparte Technology Zuwächse um 10 bis 20% erwartet würden, solle der Konzernumsatz im Gesamtjahr auf 120 Mio. Euro (+12%) und das Ergebnis auf 24 Mio. Euro (+43%) steigen.