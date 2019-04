Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FinLab-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:

15,90 EUR +0,63% (26.04.2019, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

15,70 EUR +0,64% (25.04.2019, 22:26)



ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (26.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) nach wie vor zu kaufen.Die FinLab AG habe kürzlich ihren Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Marenbach habe dies zum Anlass genommen, sein Bewertungsmodell zu überarbeiten.IFRS-Ergebnis: Das Periodenergebnis von 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 14,2 Mio. Euro) habe die erwartet starke Entwicklung aufgewiesen. Treiber seien Zuschreibungen und Veräußerungsgewinne im Beteiligungsportfolio (Finanzergebnis: 16,3 Mio. Euro) gewesen. Vor allem die erfolgreiche Finanzierungsrunde der Deposit-Solutions, bei der FinLab auch Anteile verkauft habe, habe hier zu Buche geschlagen. Die weiteren FinLab-Beteiligungen hätten in 2018 ebenfalls Meilensteine erreichen können. Authada habe mit der Paysafe Gruppe sowie comdirect bedeutende Kooperationspartner und Kunden gewonnen. Kapilendo habe eine neue Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren (z.B. Axel Springer) durchgeführt und nextmarkets habe nach Zulassung als Wertpapierhandelsbank seine Geschäftstätigkeiten aufgenommen.Neubewertungsrücklage: Die Kernbeteiligung - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA - habe sich dagegen verhalten entwickelt. Die börsennotierte Beteiligung bewerte FinLab über die FVOCI-Methode (Fair Value Through Other Comprehensive Income), sodass sich der starke Kursverlust Heliads im Rückgang der Neubewertungsrücklage auf 11,8 Mio. Euro (Vorjahr: 32,4 Mio. Euro) bemerkbar mache. Maßgeblich für diesen Negativ-Effekt seien rückläufige Börsenkurse der einzelnen Portfoliogesellschaften Heliads, insbesondere jedoch der Kursrückgang der Kernbeteiligung FinTech Group (Performance 2018: -31,2%) sowie die zuletzt komplett abgeschriebenen Anteile an der Sleepz AG (-8 Mio. Euro) gewesen. Mit Heliad habe sich auch FinLab zuletzt unzufrieden gezeigt. Seit kurzem hätten die FinLab-Vorstände auch die Heliad-Leitung übernommen und würden nun eine Neuausrichtung der Gesellschaft anstreben.Trotz der Heliad-Belastungen und der daraus resultierenden Anpassungen im Bewertungsmodell erachte der Analyst die FinLab derzeit als aussichtsreiches Investment. Die Vorstände hätten bei FinLab seines Erachtens ein sehr gutes Beteiligungsportfolio aufgebaut und die Gesellschaft nachhaltig vorangebracht. Ihr Know-How im Hinblick auf die erfolgreiche Inkubation und Frühphasenfinanzierung von FinTechs dürften sie nun auch bei der Weiterentwicklung des Heliad-Portfolios einbringen. Dabei ergebe sich bereits auf Basis des heutigen NAVs ein Kursziel von 26,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro) und ein implizites Upside-Potenzial von 67%.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bewertet die FinLab-Aktie daher unverändert mit "kaufen". (Analyse vom 26.04.2019)