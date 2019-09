Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:

Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (04.09.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Bei FinLab würden die Planungen heiß laufen, was im Falle eines erfolgreichen Verkaufs der FinTech Group-Anteile (Flatex) der Heliad mit dem anstehenden Geldsegen geschehen solle. Heliad sollte bei einem Verkauf - den die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" als wahrscheinlich erachten würden - um die 70 Mio. Euro bekommen, sollte der im Markt kolportierte Kaufpreis von 35 Euro je Aktie zutreffen. Ca. 42 Mio. Euro davon würden indirekt auf FinLab entfallen: FinLab halte gut 50% an Heliad, aber bekomme zusätzlich 20% Performance-Fee. Also wirtschaftlich nochmals 20% von den übrigen 50%. Wie die Aktienexperten von "Vorstandsweke.de" aus gut unterrichteten Quellen hören würden, strebe der FinLab-Vorstand dann eine Fusion mit der Heliad an um die, für viele Investoren, komplizierte Struktur zu bereinigen. FinLab komme damit nicht nur auf einen NAV von über 35 Euro, sondern werde auch deutlich größer und damit attraktiver für Investoren. Dann sei auch eine Sonderdividende eine Option.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der FinLab-Aktie. (Analyse vom 04.09.2019)