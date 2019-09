Allerdings könnte dies erst der Anfang sein, denn bis zu dem aktuellen Kursziel des Analysten von 29,50 EUR seien es noch knapp 30% Potenzial und durch die Wertzuschreibung ist der NAV nochmals angestiegen seien.



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die FinLab-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 20.09.2019)



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A).Die FinLab AG sei eine Beteiligungsgesellschaft mit speziellem Fokus auf Fintech-Geschäftsmodellen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liege dabei auf der Entwicklung selbst gegründeter bzw. inkubierter deutscher Fintech-Start-up-Unternehmen, welche das Potenzial besitzen würden, das Geschäftsmodell europaweit auszurollen. An diesen Eigengründungen strebe Finlab Mehrheitsbeteiligungen an und finanziere die Unternehmen auch über mehrere Finanzierungsrunden als Lead- oder Co-Investor. Der zweite Fokus der Gesellschaft liege in der Beteiligung an aussichtsreichen Fintech-Unternehmen, die nicht selbst gegründet worden seien, und der damit verbundenen Bereitstellung von Wagniskapital in Seed- oder Follow-on-Finanzierungsrunden.Das Geschäftsmodell der FinLab AG als Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Fintech-Geschäftsmodellen führe dazu, dass eine Analyse der Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach den klassischen Kennzahlen keine adäquate Darstellung der Unternehmenssituation liefere. Die wichtigste Aussage, die aus der Betrachtung der Umsatzerlöse und des EBIT gewonnen werden könne, sei der Umstand, wonach sich die FinLab AG "selbst trage" und damit eine Deckung der Personal- und Sachaufwendungen vorhanden sei.Wie in den vergangenen Geschäftsjahren habe dabei die FinLab AG mit 1,16 Mio. EUR (VJ: 1,02 Mio. EUR) ein positives EBIT erzielt. Damit befinde sich die Gesellschaft weiterhin in der komfortablen Lage, die Fintech-Beteiligungen möglichst lange im Portfolio halten zu können und damit den Großteil der möglichen Wertsteigerungen zu heben. Es müssten daher keine Exits vorgenommen werden, um mögliche Defizite auszugleichen.Zum 30.06.2019 weise die FinLab AG gemäß IFRS-Bilanz ein Eigenkapital in Höhe von 106,00 Mio. EUR aus. Dieses basiere dabei auf dem Bilanzwert der Finanzanlagen in Höhe von 94,89 Mio. EUR, wovon die 45,3%ige Beteiligung an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, als derzeit größte Einzelbeteiligung, 16,15 Mio. EUR ausmache. Insbesondere in den vergangenen beiden Geschäftsjahren habe sich der Wertansatz der Heliad-Beteiligung deutlich rückläufig entwickelt, als Folge notwendig gewordener Abschreibungen auf HELIAD-Portfoliounternehmen. Der zuletzt zum 31.03.2019 aktualisierte Heliad-NAV liege bei 6,76 EUR je Aktie (31.12.2018: 6,20 EUR je Aktie). Relativ zu diesem NAV würden sich die stillen Reserven der HELIAD-Beteiligung auf 13,68 Mio. EUR belaufen.Als dritte Stufe zur NAV-Berechnung hätten die Analysten die liquiden Mittel (inkl. Wertpapiere) in Höhe von 8,22 Mio. EUR um die im zweiten Halbjahr 2019 zu erwarteten, planbaren Erlösströme aus dem traditionellen Asset Management-Geschäft, namentlich die vereinbarten Management-Fees sowie Dividendenerträge (inkl. Erträge aus dem neuen Fonds mit Block.one) abzüglich der Holding-Kosten berücksichtigt. Der aktuelle NAV/Aktie der FinLab AG bei 29,50 EUR. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sei die FinLab AG weiterhin ein klarer Kauf.Derzeit werde über einen Verkauf des Onlinebrokers Flatex AG (zuvor unter FinTech Group AG firmierend) spekuliert, dem gleichzeitig größten Unternehmen des HELIAD-Portfolios. Im Juli 2019 habe die Gesellschaft den Beschluss bekannt gegeben, zusammen mit dem Beratungsunternehmen Lazard mögliche strategische Optionen bezüglich der künftigen Ausrichtung zu prüfen. Als eine mögliche Option sei dabei der Verkauf der Gesellschaft genannt worden. Auch wenn derzeit am Markt keine weiteren Informationen vorliegen würden, so werde in den Medien und auf verschiedenen Finanzportalen darüber spekuliert, dass ein Verkauf oberhalb des Preises von 30 EUR je Aktie eine wahrscheinliche Option sei. Ein Verkauf der Flatex AG zu diesem Preis würde sich auf die Geschäftsentwicklung und damit auf die Bewertung der FinLab AG positiv auswirken. Der von den Analysten errechnete positive Effekt belaufe sich auf insgesamt 20,81 Mio. EUR oder 3,97 EUR je Aktie.Zudem sei jetzt bekannt gegeben worden, dass sich die Deutsche Bank bei der FinLab-Beteiligung Deposit Solutions auf einer Bewertung von 1 Mrd. EUR beteiligt habe. Für FinLab habe dies eine positive Wertzuschreibung von 40 Mio. EUR zur Folge. Also weitere Good News für die Beteiligungsgesellschaft und der Aktienkurs habe auch schon positiv reagiert.