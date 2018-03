Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (21.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) weiterhin zu kaufen.Gemäß vorläufigen Zahlen 2017 habe die FinLab AG an die Rekordwerte der Vorjahresperiode anknüpfen können. Besonders im Fokus stehe dabei das vorläufige Gesamtergebnis der Gesellschaft, welches mit 30,8 Mio. EUR (VJ: 32,2 Mio. EUR) zwar knapp unterhalb des Vorjahreswertes ausgefallen sei, jedoch deutlich oberhalb den Analysten-Erwartungen gelegen habe. Hauptursächlich für diese Entwicklung sei seiner Ansicht nach die sehr gute Kursentwicklung der größten FinLab-Beteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, an der die Gesellschaft zu 45,2% beteiligt sei. Der Heliad-Aktienkurs habe in 2017 um 66,1% zugelegt, was für die FinLab AG gemäß seinen Berechnungen ein Kursgewinn (Finanzergebnis) in Höhe von 16,8 Mio. EUR bedeute.Darüber hinaus habe die Gesellschaft insbesondere von einer höheren Bewertung der 11,9%-igen Beteiligung Deposit Solutions GmbH profitiert, bei der sich der Wertansatz ihm Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von 20,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr verdoppelt habe. In Summe habe dies zu einem abermaligen starken Anstieg des Eigenkapitals (zuzüglich einer in 2017 durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von 5,85 Mio. EUR) auf 103,9 Mio. EUR (31.12.16: 67,1 Mio. EUR) geführt, was einem derzeitigen NAV/Aktie in Höhe von 20,83 EUR (31.12.16: 14,79 EUR) entspreche.Ausgehend vom aktuellen Heliad-NAV (12,20 EUR; Aktienkurs: 8,54 EUR) lägen hier stille Reserven vor. Darüber hinaus habe die FinLab in den vergangenen Monaten den Blockchain- und Krypotwährungs-Markt erschlossen, welcher aber noch nicht vollumfänglich in der Unternehmensbewertung wiedergegeben sei.Der Analyst werde die zusätzlichen Potenziale aus der Fondsausgabe erst mit erfolgter Kapitalisierung in seinem Bewertungsmodell berücksichtigen. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (12.04.18) werde er voraussichtlich eine Neueinschätzung der FinLab AG vornehmen.Solange behält das Kursziel in Höhe von 30,65 EUR seine Gültigkeit und Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt damit weiterhin das Rating "kaufen" für die FinLab-Aktie. (Analyse vom 21.03.2018)