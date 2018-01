Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (19.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) unter die Lupe.Das Kölner FinTech-Startup Nextmarkets, das zu 49% der börsennotierten FinLab gehöre, habe mit seiner maltesischen Tochtergesellschaft die Bankzulassung erhalten. Bereits im 1. Quartal 2017 solle die Bank dann live gehen. Nextmarkets biete eine weiterentwickelte Lösung des so genannten Follow Tradings, ähnlich dem, was die App "SwipeStox" der börsennotierten Naga Group könne. Naga bringe aktuell 240 Mio. Euro Marktkapitalisierung auf die Waage. Auch wenn die Experten das aufgrund der mageren Naga-Zahlen als zu hoch erachten würden, zeige es doch das Potenzial, das für FinLab in der Nextmarkets-Beteiligung schlummere. Zudem höre man aus dem FinLab-Umfeld, dass weitere Krypto-Deals kurz vor dem Abschluss stünden. Der Newsflow bei FinLab bleibe somit sehr hoch. Sollte das Unternehmen im Bereich "Krypto" eine wichtige Rolle spielen, habe die Aktie noch signifikantes Kurspotenzial nach oben.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten die FinLab-Aktie für kaufenswert! (Analyse vom 19.01.2018)Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:24,10 EUR -0,82% (19.01.2018, 11:01)