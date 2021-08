Für zusätzliches Wachstum bei FinAccel solle der Ausbau weiterer Geschäftsbereiche wie beispielsweise Privatkredite sorgen. Das Management wolle dabei den Umstand nutzen, dass 66 Prozent der Bevölkerung im südostasiatischen Raum kaum bis keinen Zugang zu Banken hätten.



Dafür stünden dem Unternehmen nach der Fusion mit VPC Impact 431 Millionen Dollar aus dem SPAC sowie einem PIPE- und einem zusätzlichen Investment zur Verfügung. Der Deal, der FinAccel mit 2,5 Milliarden Dollar bewerte, solle im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.



Das starke Wachstum und der äußerst spannende Markt würden FinAccel zu einem interessanten Börsenkandidaten machen.



"Der Aktionär" behält das Unternehmen auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



FinAccel, ist ein in Südostasien ansässiges Startup, das einen digitalen Kreditkartenservice in Indonesien anbietet. (03.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VPC Impact (ISIN KYG9441E1263/ WKN A2QDZW) und FinAccel fusionieren, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das hätten die Mantelgesellschaft und der indonesische Buy now pay later (BNPL)-Anbieter am Dienstag bekannt gegeben. Dabei fließe dem Unternehmen ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag zu. Die Ankündigung der Fusion folge wenige Stunden nach Squares Milliarden-Deal im BNPL-Segment.Unter dem Name Kredivo biete FinAccel in Indonesien Kunden von Onlinehändlern die Möglichkeit, Produkte in Raten zu kaufen. Der Umsatz des Unternehmens solle sich im laufenden Geschäftsjahr mit 163 Millionen Dollar gegenüber 2020 mehr als verdoppeln.FinAccel profitiere dabei vom boomenden indonesische E-Commerce-Sektor. Er werde auf 31,8 Milliarden Dollar taxiert. Für 2024 würden Analysten bereits mit einem Volumen von 49,5 Milliarden rechnen. Das südostasiatische Land sei nach Umsatz der elft größte E-Commerce-Markt der Welt.