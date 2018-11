Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

58,50 EUR +1,74% (02.11.2018, 12:53)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

58,50 EUR +1,56% (02.11.2018, 13:02)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (02.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Die Q3-Zahlen seien gemischt ausgefallen. Während sie umsatzseitig (+0,5% y/y auf 366,4 Mio. Euro) die Erwartungen leicht verfehlt hätten, seien diese ergebnisseitig (u.a. EBT: +4,9% y/y auf 80,0 Mio. Euro) übertroffen worden. Positiv werte der Analyst die Verbesserung der EBT-Marge (21,8% (Vj.: 20,9%)). Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (Anstieg beim Absatz (2017: +1,5% y/y; 9M 2018: +1,7% y/y) und beim Umsatz (2017: +3,6% y/y; 9M 2018: +1,7% y/y) auf dem Vorjahresniveau; EBT auf dem Vorjahresniveau (2017: 249 Mio. Euro; 9M 2018: -1,9% y/y auf 196,1 Mio. Euro)), was nach den H1-Zahlen vor allem beim EBT nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei. Ursächlich für die Beibehaltung des Ausblicks sei nach Unternehmensangaben der positive Verlauf der ersten Wochen des Q4 gewesen.Der Analyst behalte seine Prognosen bei. Die Marktführerschaft im Hauptmarkt Deutschland, die sehr solide Bilanzstruktur sowie die aufgrund der demografischen Entwicklung steigende Nachfrage u.a. nach margenstarken Gleitsichtbrillen würden für den Titel sprechen. Dem gegenüber stünden der erhöhte Investitionsbedarf (u.a. Expansion in Italien), der anhaltende Kostendruck (Personalbedarf) sowie der Mangel an gut ausgebildeten Optikern.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Fielmann-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 61,00 Euro. (Analyse vom 02.11.2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: