Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (02.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) hatte im Geschäftsjahr 2018 ihre Ergebnisse gesteigert, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Hauptversammlung am 11. Juli 2019 werde daher eine Dividendenerhöhung zur Abstimmung vorgelegt. Nach 1,85 Euro je Aktie im Vorjahr wolle das Unternehmen nun 1,90 Euro je Aktie an seine Anteilseigner ausschütten.Die positive Geschäftsentwicklung habe sich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2019 fortgesetzt. Fielmann habe eine starke Brillennachfrage verzeichnet, was zu einer erfreulichen Entwicklung im ersten Quartal geführt habe. Demnach habe die Gesellschaft mit 1,99 Mio. Brillen 3,4% mehr verkaufen können als im Vorjahreszeitraum. Dank eines verbesserten Produktmix sei der Umsatz um 6,3% auf 371,8 Mio. Euro gestiegen. Überproportional dazu hätten sich die Gewinne verbessert. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) habe das Plus bei 9,4% auf 67,2 Mio. Euro gelegen. Unter dem Strich habe Fielmann 46,6 Mio. Euro und damit 9,8% mehr als im Vorjahreszeitraum verdient.Die positive Entwicklung zu Jahresbeginn stimme den Vorstand für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich. Er habe die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Der Konzern rechne mit einem leichten Anstieg des Absatzes. Ein verbesserter Produktmix solle gleichzeitig zu einer Umsatzausweitung führen, die leicht über dem Vorjahreswert sowie dem Durchschnitt der Vorjahre liegen werde.Um die eigene Marktposition zu festigen und auszubauen, wolle Fielmann den finanziellen Spielraum nutzen und weiterhin investieren. Konkret sollten in diesem und im nächsten Jahr zusammen mehr als 200 Mio. Euro ausgegeben werden. Geplant sei der Ausbau des Filialnetzes in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Digitalisierung. Das Unternehmen setze dabei auf eine Kombination aus Online-Handel und stationären Geschäften, um persönliche Beratung vor Ort und digitale Services zu verknüpfen. Die Analysten der DZ BANK sähen darin eine sinnvolle Strategie. Gerade im Bereich Sehhilfen werde es auch künftig nicht ohne eine persönliche Beratung gehen.Bezüglich der längerfristigen Perspektiven seien die Analysten der DZ BANK zuversichtlich, dass Fielmann weiterhin von seiner marktführenden Position im Kerngeschäft Brillen profitieren werde. Darüber hinaus sehe man Chancen in der Digitalisierung sowie den Bereichen Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Hörakustik. Die Analysten der DZ BANK würden daher von einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses ausgehen.Die Aktie von Fielmann zeige seit dem Mehrjahrestief von Oktober 2018 eine Aufwärtsbewegung. In den vergangenen drei Monaten habe sich dabei eine Konsolidierung im Bereich von etwa 59 bis 62 Euro ausgebildet. Gelinge der nachhaltige Ausbruch am oberen Ende der aktuellen Trading-Range, steige nach Erachten der Analysten der DZ BANK die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des aktuellen Aufwärtsimpulses, weshalb dann trendfolgende Long-Positionen in Erwägung gezogen werden könnten. Ein erstes Ziel in diesem Szenario stelle das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Oktober 2017 bis Oktober 2018 bei 66,68 Euro dar. Ein weiteres potenzielles, mittelfristiges Ziel ergebe sich aus dem Verlaufshoch von Juli 2018 bei 71,90 Euro. Stopps können knapp unterhalb der Marke von 58,00 Euro platziert werden, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 30.04.2019)